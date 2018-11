Frauen auf offener Straße belästigt: Zwei Jahre teilbedingt

Am 19. Mai 2018 fiel dem Angeklagten in der Tivoligasse in Meidling eine Frau auf, die an einem Zigarettenautomaten hantierte. Er näherte sich ihr von hinten und fasste ihr am helllichten Tag in den Intimbereich - "aus Spaß", wie er nunmehr einem Schöffensenat weismachen wollte. Die Belästigte schlug dem Unbekannten die Hand weg, worauf er von ihr abließ.