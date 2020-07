Frau sprang bei Brand in Wien aus Fenster: Zustand kritisch

Eine bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten Donnerstagfrüh aus dem Fenster gesprungene Frau ist entgegen erster Meldungen nicht im Krankenhaus gestorben, sondern liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Das wurde der APA am Nachmittag aus dem behandelnden Spital bestätigt. Die Einsatzkräfte hatten zunächst die Information erhalten, dass die 34-Jährige den Sturz nicht überlebt hatte.

Der 38-jährige Partner der Frau und drei Kinder im Alter von vier, elf und 13 Jahren hatten sich unverletzt aus der Brandwohnung durch das Stiegenhaus retten können, betonte die Polizei am Nachmittag zu den Vorgängen bei dem Feuer in dem Wohnhaus in der Karplusgasse. Warum die Frau ihrer Familie nicht folgen konnte, war noch unklar, ebenso die Brandursache.

Am Donnerstag gegen 5 Uhr Früh wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Brand in einer Dachgeschoßwohnung in der Karplusgasse an der Grenze der Bezirke Favoriten und Meidling gerufen. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, war die Frau vor den Flammen durch ein Fenster im fünften Stock geflüchtet. Sie sprang aus dem Haus, die 34-Jährige erlitt dabei ein Polytrauma, darunter schwere Kopfverletzungen, sagte Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung.

Polizei und Feuerwehr leisteten Erste Hilfe, bis die Berufsrettung, die mit mehreren Teams vor Ort war, die Reanimation übernahm. Die 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie laut ersten Meldungen am Donnerstagvormittag starb. Diese stellten sich nun als falsch heraus.