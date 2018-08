„Wir fahren zu den ärgsten Einsätzen“

Seitdem hat er sich nach oben gearbeitet und lehrt mittlerweile an der Rettungsakademie. Das machen alle, die als FiSu arbeiten. „Als Lehrer kennen wir unsere Kollegen auf einer anderen Ebene. Wir wissen, was sie gelernt haben und können besser Feedback geben. Positives, aber auch Defizite können wir so in den Unterricht einfließen lassen. Außerdem haben wir mehrere Forschungskooperationen mit der MedUni Wien im AKH“, sagt Mareda.

Während des Gesprächs geht wieder der Alarm los. Diesmal ist der Zustand einer Frau am Opernring ungewiss. In der Wohnung angekommen, stellt sich schnell heraus, dass die Patientin wohl eine Panikattacke hatte. Sie wird von den Notfallsanitätern untersucht, will aber nicht ins Krankenhaus. Auf dem Weg in die Zentrale folgt gleich die nächste Alarmierung. „Bei dem heißen Wetter, haben wir immer mehr zu tun“, sagt Mareda. In einem Altersheim in Brigittenau ist eine ältere Frau zusammengebrochen. Jetzt muss alles schnell gehen. Beim Eintreffen des FiSu wird die Patientin bereits von Pflegern reanimiert. Auch der Notarzt und ein Rettungsteam kommen dazu. Bei Reanimationen geht es um jede Sekunde. Mit all den notfallmedizinischen Notwendigkeiten – Intubation, Medikamentengabe usw. – dauert sie manchmal sogar länger als 40 Minuten. An diesem Tag, kann die Patientin nicht mehr gerettet werden. Gleich nach der Reanimation gibt der FiSu dem Team ein Feedback zum Einsatz.