Frau 2005 verschwunden: Mordverdächtiger Witwer nicht geständig

Fest steht, dass die Architektin seit diesem Treffen nicht mehr lebend gesehen wurde. Sie soll nach der Geburt ihres Kindes zwar an einer Stillpsychose gelitten und Suizidgedanken gehabt haben, ihre Familie und Freundinnen schlossen allerdings aus, sie könnte sich etwas angetan haben. Sie hätte nie ihre damals zweieinhalbjährige Tochter zurückgelassen und habe über Weihnachten einen Langlauf-Urlaub geplant gehabt, hieß es.

SMS-Verkehr fingiert?

Die Staatsanwältin meinte eingangs des Verfahrens, der Angeklagte habe mit dem Handy der zu diesem Zeitpunkt bereits getöteten Frau vorgetäuscht, dass diese noch am Leben sei. Er habe dieses in Betrieb gesetzt und damit in den Stunden danach einen SMS-Verkehr mit seinem eigenen Gerät fingiert. Allerdings sei das Handy der Frau in diesem Zeitpunkt im Sendebereich der Wohnung des Mannes eingeloggt gewesen, betonte die Staatsanwältin.

Die Anklägerin verwies außerdem darauf, dass der inzwischen 65-Jährige am 7. Dezember 2005 - am Tag nach dem angeblichen Mord - in einem Baumarkt 50 Laufmeter Baufolie, 60 Kilogramm Trockenbeton und Bitumenanstrich gekauft hatte. In Bezug auf den Beton meinte der Angeklagte in seiner Beschuldigteneinvernahme - diese wurde zwischenzeitlich unterbrochen, um der DNA-Sachverständigen Christina Stein die Gutachtenerstattung zu ermöglichen -, er habe den „irgendwann verwenden“ wollen, um den Übergang zur Terrasse zu betonieren: „Da ist irgendwie das Wasser runtergeflossen.“ Mit der Folie habe er sein Ruderboot „einpacken“ wollen.

Bus ausgeborgt um „etwas wegzubringen“

Am 9. Dezember 2005 hatte sich der Angeklagte von einem Bekannten einen Bus ausgeborgt, indem er diesem erklärte, er müsse „etwas wegbringen“. Darauf angesprochen, erklärte der Angeklagte den Geschworenen, er habe alte, abmontierte Heizkörper weggeschafft. Den Bus habe er zwei Stunden später wieder zurückgestellt.

In der Woche nach dem Verschwinden der Frau war eine groß angelegte Suchaktion durchgeführt worden. Mit Spürhunden wurde das Ufer der Alten Donau durchkämmt. Der Mann der Vermissten geriet in weiterer Folge in Verdacht, er könnte mit dem Verschwinden der Frau etwas zu tun gehabt haben. Er kam auch kurz wegen Mordverdachts in U-Haft, die Verdachtslage erhärtete sich jedoch nicht, der Mann wurde nach wenigen Tagen wieder auf freien Fuß gesetzt. 15 Monate später kam dann wieder Bewegung in die Sache, mit Sonden und Leichenspürhunden wurde ein Privatgrundstück abgesucht - Elisabeth G. blieb aber wie vom Erdboden verschluckt. Im Juni 2007 wurden dann die Ermittlungen endgültig eingestellt, die Personenfahndung nach der Architektin aus dem Polizei-System genommen.

Der Fall schien bereits als ungelöstes Kriminalrätsel zu den Akten zu wandern, ehe die Cold Case-Gruppe des Bundeskriminalamts wieder zu ermitteln begann und neues Beweismaterial zu Tage förderte. Das führte dazu, dass der Ex-Mann 15 Jahre nach dem Verschwinden von Elisabeth G. wieder festgenommen wurde. Seit rund eineinhalb Jahren sitze er nun als Mordverdächtiger „zu Unrecht“ in U-Haft, hielt Verteidiger Reissmann fest.