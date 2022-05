Prozess wegen Mordverdachts nach Herzinfarkt-Tod des Vaters

Im Mordprozess gegen einen 30-jährigen Einheimischen am Landesgericht Innsbruck haben die Sachverständigen am Montag ihre Gutachten zur Todesursache des 52-jährigen Vaters des Angeklagten dargelegt. Laut Gerichtsmediziner Walter Rabl war der Mann an einem akuten Herzinfarkt verstorben - ein solcher hätte allerdings jederzeit eintreten können. Der 52-Jährige war nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seinem Sohn Ende August 2021 in Wörgl zusammengebrochen.