Tirol: Alkolenker kracht gegen Felswand und wird schwer verletzt

Ein 26-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker ist am späten Sonntagabend bei einem Unfall auf der Eiberg Bundesstraße (B 173) in Kufstein schwer verletzt worden. Der Mann hatte laut Polizei in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, stieß daraufhin gegen eine Felswand und überschlug sich.

Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Am Auto entstand schwerer Sachschaden. Dem Österreicher wurde der Führerschein abgenommen.