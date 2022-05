Vorige Woche gab es acht Verkehrstote in Österreich

Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen, jeweils zwei auf Landesstraßen B und Landesstraßen L und eine auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, je zwei in Oberösterreich und der Steiermark und einer in Salzburg beklagt werden.

Unfallursachen

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und Vorrangverletzung und in je einem Fall eine Alkoholisierung und Unachtsamkeit/Ablenkung. Bei zwei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Vier tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, vier Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und zwei getötete Pkw-Insassen verwendeten keinen Sicherheitsgurt.

Mehr Verkehrstote als in den Vorjahren

Vom 1. Jänner bis 8. Mai 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 119 Verkehrstote. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 89, 2020 104 und 2019 112.