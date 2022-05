Mann starb bei Autounfall auf der A 2 bei Wiener Neustadt

Ein Mann ist MontagfrĂĽh bei einem Verkehrsunfall auf der SĂĽdautobahn (A 2) zwischen Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) und Wiener Neustadt gestorben. Feuerwehrangaben zufolge war ein Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen. Vier Personen befreiten sich selbst aus dem Kfz. Sie wurden erstversorgt und zur Kontrolle ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Aufgrund des Einsatzes bildete sich ein sechs Kilometer langer Stau im FrĂĽhverkehr in Richtung Wien.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt in einer Aussendung berichtete, war der Mann aus dem Kleinbus geschleudert worden. Das Fahrzeug blieb in einem Graben seitlich auf der Person liegen. Das Opfer starb an Ort und Stelle. Die vier weiteren Insassen wurden nach der Kontrolle im Spital wieder in häusliche Pflege entlassen.

Für die Dauer der Arbeiten wurde ein Sichtschutz errichtet. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieser Sichtschutz nicht nur die Pietät wahrt, sondern auch den Verkehr am Fließen hält", hielt Feuerwehrkommandant Christian Pfeiffer dazu fest. Der Kleinbus wurde per Seilwinde auf die Fahrbahn zurückbefördert. Währenddessen war die A2 in Richtung Wien vorübergehend gesperrt.