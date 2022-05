Straßendienst-Mitarbeiter setzen in NÖ nun auf E-Autos

Ganz ohne die Luft zu verschmutzen gelangen nun Mitarbeiter des Straßendienstes in Niederösterreich zu ihrem Arbeitsort. Grund dafür sind drei elektrisch betriebenen Personentransporter, die angeschafft wurden und als Dienstfahrzeuge für das Baustellenpersonal eingesetzt werden.

Sie sind die ersten ihrer Art, insgesamt will man heuer aber 17 E-Personentransporter und weitere 116 neue Elektro-Autos anschaffen, berichtet Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Man leiste dadurch einen „wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz“ und sichere so „die Lebensqualität“ im Bundesland.

Fuhrpark