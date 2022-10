Franz von Assisi steht wieder im Lainzer Tiergarten

Am Montag wurde die neu renovierte Staute enhüllt und geweiht. Anwesend war auch der aus New York angereiste Enkel des Bildhauers, Marc Baron. Die Weihe führte der Franziskanerpater Oliver Ruggenthaler durch.

"Der Gedanke des Heiligen Franziskus, dass die Tiere um ihrer selbst willen da sind, und nicht dafür, vom Menschen ausgebeutet zu werden, kann auch heute Vorbild sein", so Wiens Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler. "Mit der restaurierten Figur des Franz von Assisi und ihrem neuen Standort hinter der Hermesvilla wollen wir anregen, einen Moment innezuhalten und den Tierschutz in Erinnerung zu rufen”, sagte dazu Forstdirektor-Stellverteter Herbert Weidinger.

Franziskus und die Tiere

"Als ich 1997 mit meiner Mutter den Lainzer Tiergarten besuchte, fehlte die Figur noch an ihrem angestammten Platz. Daher bin ich sehr glücklich, dass die Figur des Franz von Assisi wieder dort zu sehen, wo sie ursprünglich stand, und ich bin dankbar, dass sie so wundervoll und fachlich versiert restauriert wurde“, so Marc Baron, der Enkel des Bildhauers Josef Josephu, der aus New York angereist ist. Ein kleines Detail am Rande: Es ist nicht der exakte Ort, wo die Statue stand. Dieser Ort soll derzeit bewaldet sein und man könne dort auch noch den alten Sockel finden, heißt es.

„Franziskus wird mit den Tieren in Verbindung gebracht, weil er versucht hat, die ganze Schöpfung in den Blick zu nehmen, den Menschen ­– besonders den armen Menschen ­­– und die ganze Mitschöpfung“, sagt Franziskanerpater Oliver Ruggenthaler bei Segnung und Weihe der Heiligenfigur. „Die besondere Beziehung, die er zu den Tieren hatte, zeigt sich in seiner ganzen Biografie, etwa in der Geschichte der Vogelpredigt. Und über sein Sterben heißt es, es sei rundum ganz still geworden, nur die Vögel hätten einen letzten Gesang angestimmt.“