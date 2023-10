Wiener FPÖ plant Hausbesuche für Umfrage im Gemeindebau

Schließlich spricht man sich dafür aus, dass Gemeindewohnungen nur an österreichische Staatsbürger - und nicht etwa an asylberechtigte Personen - vergeben werden.

Die blaue Funktionäre werden in den kommenden Tagen im Gemeindebau unterwegs sein, um dort in Sachen Wohnzufriedenheit zu recherchieren. Wer persönlich nicht angetroffen wird, kann auch online an der Umfrage mitmachen.

Der Besuch im Gemeindebau ist laut FPÖ wohl nur ein erster Schritt. Auch Genossenschaftsmietern will man in weiterer Folge Gelegenheit zum mitmachen geben. In diesem Bereich würden etwa oft hohe Betriebskostenabrechnungen für Ärger sorgen, berichtete Nepp.