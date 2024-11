Nach Untersagung: Aus rechter Demo in Wien wird eine "Standkundgebung"

Die Veranstaltungen "Frieden und Neutralität! Gegen die Zuckerlkoalition!" und "Frieden und Neutralität!" würden nicht zugelassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Wie am Freitagvormittag bekannt wurde, findet nun aber eine - genehmigte - Alternative statt: Um 14 Uhr treffen sich die Demonstrierenden am Heldenplatz. "Laut Veranstalter sind 500 Personen angemeldet ", sagt Polizeisprecherin Julia Schick auf KURIER-Anfrage. Im Netz kursierten zuvor Teilnehmerzahlen über 1,4 Millionen Demonstranten , die von Aktivisten gestreut wurden.

Bei der Standkundgebung hingegen gebe es keine "Marschbewegungen", es komme dabei weder zu Beeinträchtigungen des Verkehrs noch zu einer Störung der Erwerbsfreiheit der Betriebe in den Wiener Straßen.

Eine Genehmigung der beiden Demonstrationen hätte nach Einschätzung der Verkehrsexperten der Landespolizeidirektion Wien zu einem Zusammenbruch des Verkehrs im innerstädtischen Bereich und zum Teil in den umliegenden Bezirken geführt, heißt es weiter von der Polizei.

"Es handelt sich bei der Untersagung der Demonstration nicht um ein generelles Versammlungsverbot, sondern um eine Einzelfallentscheidung der Versammlungsbehörde auf Grund des Umstandes, dass der Anzeiger der Versammlung diese am Nachmittag des ersten Weihnachtseinkaufssamstags gegen die Fahrtrichtung der Ringstraße als Großdemonstration um den kompletten Ring führen wollte", erklärte Schick weiter.

Neben dem Verkehrsfluss spielte bei der Entscheidung der Behörde auch noch das "Recht auf Erwerbsfreiheit der Betriebe der Wiener Einkaufsstraßen" eine Rolle. Die Landespolizeidirektion Wien bat die Wirtschaftskammer in diesem Zusammenhang um eine Stellungnahme, in welcher diese die "Bedenken der Wirtschaft artikuliert hat", wie es auf KURIER-Anfrage aus der Wirtschaftskammer Wien heißt.

"Unternehmer sind stark berührt"

"Dies ist vor dem Hintergrund real sinkender Umsätze und der besonderen Bedeutung des Weihnachtsgeschäfts – insbesondere der umsatzstarken Einkaufssamstage - für den Handel in einer ohnehin sehr schwierigen Zeit herausfordernd. Angesichts des Umsatzentgangs und der Häufigkeit der Demonstrationen an immer denselben Stellen sind die Unternehmer in ihrer beruflichen Arbeit stark berührt. Umsätze, die nicht im stationären Handel getätigt werden, finden ansonsten andernorts statt“, heißt es weiter aus der Wirtschaftskammer.

Gegen eine Regierungsbildung ohne die FPÖ

Ursprünglich hatten die Initiativen "Fairdenken" und "Menschheitsfamilie" zu einer Kundgebung am 9. November aufgerufen, diese nach massivem Protest aber wieder verschoben. Die Veranstalter werben mit Slogans wie "für unser Österreich" und sind gegen eine Regierungsbildung ohne die FPÖ.