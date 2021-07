Fotografischer Brückenschlag zwischen Wien und Moskau

Sportlich treten Russlands und Österreichs Athletinnen und Athleten aktuell bei den Olympischen Spielen in Tokio gegeneinander an, in der Fotografie setzt man hingegen mehr auf Austausch.

Und so läuft in den Leica-Galerien in Wien und Moskau unter dem Titel „East. Eyes. Effect.“ bzw. „West. Eyes. Effect.“ aktuell die bereits zweite parallel abgehaltene Gruppenausstellung, die die jeweils andere Perspektive künstlerisch vermitteln will.

In der Wiener Walfischgasse werden noch bis 11. September die Fotografien von vier renommierten russischen Fotografen gezeigt. Darunter jene des zweifachen Pulitzer-Preis-Finalisten Maxim Marmur, der drei Jahre lang die russische Kohleproduktion dokumentiert hat.