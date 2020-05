Forschungserfolg: Begehrte Schutzmasken können in Österreich produziert werden

Die Wiener Universitäten, die Wiener Stadtwerke und der Krankenanstaltenverbund ( KAV) haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt Filtereinheiten für Atemschutzmasken entwickelt, die den höchsten Standards entsprechen.

Die Gehäuse dieser Masken kommen aus dem 3D-Drucker. Dass die Masken sich bewähren, zeigen mittlerweile Praxistests von Ärzten der MedUni Wien und den Feuerwehrleuten der Berufsfeuerwehr Wien.

Die Schutzmasken, die den Testungen zufolgen höchsten Schutz vor Ansteckungen bieten, sollen vor allem in hochsensiblen Bereichen verwendet werden. Also auf der Intensivstation sowie in allen Bereichen, wo es Kontakt mit hochinfektiösen Patienten gibt.