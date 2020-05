Prozess mit Corona-Bezug: Zehn Monate Haft wegen Maskenverweigerung

Am Straflandesgericht in Graz gab es den ersten Prozess mit Corona-Bezug. Ein 29-jähriger Steirer wurde am 20. April von einer Polizeistreife festgenommen, nachdem er betrunken randaliert haben soll, wie die Kronenzeitung berichtet.

Beruhigen lassen wollte sich der Mann nicht, außerdem soll er zwei Messer bei sich getragen haben. Nachdem ihn die Beamten aufgefordert hatten, sich eine Mund-Nasen-Schutzmaske aufzusetzen, soll der 29-Jährige die Polizisten beschimpft haben. Außerdem soll er um sich geschlagen haben. "Warum haben Sie eigentlich zwei Messer bei sich", fragte die Staatsanwältin Eva Pachernigg. "Zum Jausnen. Und wenn ich angegriffen werde", entgegnete der 29-Jährige.