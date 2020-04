Corona: Mehrere Spuckattacken gegen Wiener Polizisten

Ein 24-jähriger mutmaßlicher Ladendieb wurde am Mittwochabend von der Polizei angehalten. Er behauptete gegenüber den Polizisten, an diversen Krankheiten wie HIV, Hepatitis und COVID19 zu leiden. Danach spuckte er in Richtung der Beamten.

Diese konnten ausweichen, der Mann wurde von der Bereitschaftseinheit festgenommen.