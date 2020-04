Lautstarke Party in Wien-Floridsdorf - Familie festgenommen

Zu einer lautstarken Feier wurde am Dienstag zeitig in der Früh die Polizei nach Wien-Floridsdorf gerufen. Weil eine Familie um 5.30 Uhr in der Wohnung in der Justgasse laut feierte, holten Anrainer die Exekutive. Bereits beim Eintreffen wurden die Beamten vom Fenster aus von dem Trio beschimpft.

Alle drei Beteiligten alkoholisiert

Nachdem die 19-Jährige, ihr Vater und ihr Lebensgefährte keine Einsicht zeigten und sich aggressiv verhielten, wurden sie festgenommen. Alle drei waren stark alkoholisiert.