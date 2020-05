Polizei lernt aus dem Fall Bakary J.

Es ist ein sehr uniformes Publikum, das am 15. April im Wiener Künstlerhaus-Kino den Saal füllen wird: Geladen sind Polizeischüler, ihre Ausbildner und hohe Beamte.

Am Programm steht eine Premiere für das Innenministerium: Über die Leinwand wird der Spielfilm „Void“ flimmern, der die Misshandlung des Schubhäftlings Bakary J. nachzeichnet. 30 Minuten dauert der Streifen, der auf Akten und Interviews beruht, und bis ins Unerträgliche zeigt, wie drei WEGA-Beamte den Gambier im April 2006 quälen, mit einem Pkw niederfahren, eine Scheinhinrichtung abhalten.

Als Folterskandal ging der Fall in die Polizeigeschichte ein. Jetzt soll er auch in die Ausbildung einfließen: Denn das Innenministerium kündigte an, „Void“ in den Lehrplan zu implementieren.

Vor wenigen Wochen trafen einander Bakary J., der Filmemacher Stefan Lukacs, der Leiter der Polizei-Grundausbildung Thomas Schlesinger und Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck im Café Palmenhaus im Wiener Burggarten.

Für Bakary J. war es wie ein Déjà-vu: Genau hier hatte sich Grundböck im Vorjahr offiziell für das Ministerium entschuldigt. „Das ist ein beispielloser Gewaltexzess in der Polizei-Geschichte“, leitete er damals ein. So begann er auch diesmal, schob dann aber ein: „Für uns als Organisation geht es um eine Frage: Was können wir daraus lernen?“