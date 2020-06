Bakary J.: "Ich habe den Tod gesehen"

Nach der Folter kamen Sie wieder in Schubhaft?

Bakary J.: Ja, für vier Monate. Ich kam in die Absonderungszelle. Acht Tage habe ich auf einem Betonbett geschlafen, das Klo war in den Boden eingelassen. Es gab keine Fenster und das Licht brannte 24 Stunden. Ich hatte am ganzen Körper Schmerzen. Der Doktor und die Polizisten lachten mich nur aus. Ich bekam keine Medizin. Erst als der dama­lige UN-Sonderbeauftragte für Folter, Manfred Nowak, mich sah, wurde ich verlegt.

Michaela J.: Ich erfuhr nur zu­fällig, dass Bakary nicht nach Gambia geflogen worden war. Ich besuchte ihn in der Schubhaft. Als ich ihn sah, hab ich Handyfotos gemacht und Anzeige erstattet. Sonst wär das totgeschwiegen worden. Auch im Gutachten des Polizei­arztes stand nichts von groben Verletzungen.

Jener Polizist, der die Lagerhalle geöffnet und bei der Tat zugesehen hat, versieht noch Dienst. Verstehen Sie das?

Bakary J.: Nein. Er hat die Tat ja gewissermaßen ermöglicht. Er öffnete die Halle und vertrieb einen Obdachlosen, der dort schlief.

Kann man nach so etwas wieder Vertrauen in die Polizei oder in den Staat fassen?

Bakary J.: Mein Vertrauen wurde zerstört. Natürlich habe ich auch sehr zuvorkommende Menschen in Österreich getroffen – selbst bei der Polizei. Vertrauen ist aber schwierig. Man wird paranoid und misstrauisch.

Für manche Politiker und Medien waren Sie schlicht der "Drogendealer", als recht­fertige es das Geschehene.

Bakary J.: Ich habe Fehler gemacht, ja. Aber ich hab’ dafür gebüßt und 17 Monate wegen Drogenbe­sitzes abgesessen. 2001 saß ich in U-Haft, wurde aber freigesprochen .

Sie haben Ihrem Mann trotz alledem die Treue gehalten. Wieso?

Michaela J.: Ja, obwohl für mich damals eine Welt zusammenbrach. Aber Bakary war unseren Kindern stets ein guter Vater. Jeder Mensch kann Fehler machen. Außerdem glaubte ich ihm, dass er von dem Kofferinhalt, um den es damals ging, nichts wusste. In den Medien hieß es immer, er sei mehrfach vorbestraft, was aber nicht stimmte. Im Gegenteil: Bakary hat immer gearbeitet. Er lag niemandem auf der Tasche.

Sie sind verheiratet, haben drei Kinder, Ihre Zukunft ist aufgrund des zehn Jahre alten Aufenthaltsverbots aber nach wie vor ungewiss.

Michaela J.: Natürlich würden wir uns einen Aufenthaltstitel für Bakary wünschen. Ich glaube auch, dass die Re­publik hier einiges gutzu­machen hat. Mein Mann schläft kaum, er benötigt nach sechs Jahren noch immer Medikamente. Er ist in Therapie und lebt ständig in Angst. Und die Gefahr, dass das sein ganzes Leben lang so bleiben wird, ist groß. Dabei wollen wir nicht mehr, als das Leben einer normalen Familie führen. Mit dieser Geschichte wäre das auch mit einem Pass schwierig genug.

Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft?

Bakary J.: Ich träume davon, wieder ein gesundes und normales Leben mit meiner Familie zu führen. Davon, dass meine Kinder weiter erfolgreich in der Schule sind. Der älteste Sohn, Dominik, absolviert gerade eine Lehre, die beiden anderen, Marcel und Amina, sind sehr gute Schüler. Und ich möchte meinen Kindern weiter ein guter Vater sein.