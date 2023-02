Förderstopp für Wiener Kindergarten: 800 Kinder betroffen

Der Wiener Kindergartenbetreiber "Minibambini", der im Jänner vom Stadtrechnungshof unter die Lupe genommen und harsch kritisiert wurde, wird nun keine Förderungen der Stadt Wien mehr erhalten.

Aber von Vorne: Die Kritikpunkte des Stadtrechnungshofes waren zahlreich. Von Bargeldzahlungen in Millionenhöhe, Mittagessen, das von Baufirmen zubereitet wurde, die sich später als Scheinfirmen herausstellten, ein teurer Fuhrpark bis hin zu zahlreichen In-sich-Geschäften. In einer Sonderprüfung der MA 10 (Kindergärten) hätten sich die Vorwürfe des Stadtrechungshofes bezüglich "problematischen Fördergebarung und möglicherweise missbräuchlichen Förderverwendung" nun erhärtet, sagt der zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS).

Rückforderungen

"Wir haben im Rahmen dieser Sonderprüfung auch mehrere Bereiche neu entdeckt." So habe man sich etwa auch das Jahr 2022 angesehen, das im Stadtrechnungshofbericht nicht untersucht wurde. Auch für diesen Zeitraum habe es im Bereich des Kindergartens ähnliche Konstruktionen von Scheinfirmen gegeben, sagt Wiederkehr. "Das führt dazu, dass wir auch für diese Jahre hohe Rückforderungen an den Verein stellen werden."Die Rückforderungen werden sich in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro belaufen, heißt es.

Zudem hätte man bei der Überprüfung "mögliche betrügerische Absichten des Vereins gefunden", sagt Wiederkehr. Die Informationen diesbezüglich seien an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden, die dies nun kläre.

Förderstopp

Die Fördervereinbarung mit "Minibambini" werde mit Ende März gekündigt. "Es gibt aber einen sofortigen Förderstopp", sagt Wiederkehr. Dem Träger werde allerdings die Möglichkeit gegeben, die Kinder im März noch weiter zu betreuen. Für März könne "Minibambini" die Fördergelder rückwirkend beantragen. "Damit schaffen wir eine Übergangsphase, um den Kindern einen guten Kindergartenplatz gewährleisten zu können", sagt Wiederkehr.

800 Kinder betroffen

Ohne Konsequenzen werden der Förderstopp und die hohen Rückzahlungen für den Verein wohl nicht bleiben: In der Stadt rechnet man damit, dass "Minibambini" Insolvenz anmelden werden müsse. Der Kindergartenplatz von den 800 beim Verein untergebrachten Kindern sei deshalb nicht mehr sicher. "Wir haben bereits Kontakt zu anderen Trägern aufgenommen, die in der Nähe sind, um zusätzliche Plätze zu finden", sagt Wiederkehr.

Außerdem habe die MA 10 eine Hotline eingerichtet, die die Eltern der betroffenen Kinder bei der Umstellung und der Suche nach Alternativen unterstützen werde. Erreichbar ist die Hotline ab sofort zwischen 7.30 und 20 Uhr unter 01/9050020.