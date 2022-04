Floridsdorfer Markt: Das Ende des Schlingerkurses

Neben Geflügel, Fisch, Pferdefleisch, Gemüse und Blumen gibt es am Schlingermarkt jetzt auch eine begrünte Sitzmöglichkeit mit Sprühnebelduschen für heiße Tage. (In Floridsdorf nennt man es Tröpferlbad, in Mariahilf sagt man zur gleichen Einrichtung Cooling Spot.)

Eine Telefonzelle wurde in einen offenen Bücherschrank umgebaut. Der Brunnen, den es hier bis 1945 gab und der im Krieg zerstört wurde, wurde nach- und wieder aufgebaut. Und das Marktamt betreibt hier ein Museum. Es gibt Lesungen, Workshops, einen Kühlschrank zum Lebensmitteltauschen und auch wieder Zusammenhalt unter den Marktstandlern.