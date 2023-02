Festnahme: Türsteher meldete Verdächtigen nach sexuellem Übergriff

In der Nacht auf Mittwoch rief ein Türsteher eines Lokals am Mariahilfer Gürtel die Polizei, weil er einen Mann wiedererkannte, der eine Frau zum Sex gezwungen haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Jänner. Die junge Frau gab damals an, dass sie dem 32-Jährigen deutlich zu verstehen gegen habe, keinen Geschlechtsverkehr zu wollen.

Bei seiner Einvernahme bestritt der Mann die Vorwürfe und sagte, dass der Sex im gegenseitigen Einverständnis passiert wäre. Nun wird wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung ermittelt. Der 32-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.

