Ferry Maier: "Wiener ÖVP macht Politik wie in den 70ern"

Die harte Linie von Mahrer sorgt seit Wochen für Kritik unter den Funktionären, allerdings nur unter der Hand. Einer, der nun offene Worte findet, ist der langjährige ehemalige ÖVP-Abgeordnete und politischer Stratege Ferry Maier. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit seiner Partei nicht einer Meinung ist. 2012 trat er als Nationalratsabgeordneter zurück, weil er sich in der "freien Rede im Klub beschränkt" fühlte.

KURIER: Wie beurteilen Sie den derzeitigen Kurs der Wiener ÖVP?



Ferry Maier: Sie befindet sich auf dem Weg zurück in die Vergangenheit.

Würden Sie das präzisieren?

Es wird nur darüber geredet, was in Wien nicht passt, so wie in den 1970er-Jahren. Damals plakatierte die ÖVP „Diese Stadt ist krank“, heute schickt Wiens Partei-Chef Karl Mahrer seine Funktionäre aus, um Unterschriften „Für ein besseres Wien“ zu sammeln, setzt aber dabei seine ganze politische Kraft nur dafür ein, um zu sagen, was schlecht beziehungsweise nicht normal ist - siehe Brunnenmarkt. Frei nach Bill Clinton: Wenn man einen anderen schlecht macht, wird man selbst um nichts besser.

Kann man damit politisch nicht punkten?

In den 70ern hatte die ÖVP in Wien zwischen 10 und 15 Prozent. Dort ist sie laut Umfragen mittlerweile wieder. Daher empfehle ich einen Kurswechsel.