Keplerplatz wird polizeiliche Schutzzone

Angesichts der nach wie vor bestehenden Probleme mit Suchtgiftkriminalität wird ab Samstag am Favoritner Keplerplatz eine Schutzzone eingerichtet. Das gaben am Freitag Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl bekannt.

Damit erhält die Polizei die Möglichkeit, Personen, von denen anzunehmen ist, dass sie strafbare Handlungen setzen, wegzuweisen oder ihnen gegenüber ein Betretungsverbot auszusprechen.

Kinder und Jugendliche schützen

Mit diesem Schritt sollen vor allem Kinder und Jugendliche geschützt werden, die die dortige Schule, den Kindergarten sowie den Sport- und Spielplatz besuchen, sagte Pürstl.

Schutzzonen wurden in der Vergangenheit bereits am Karlsplatz eingerichtet, um die dortige Drogenszene aufzulösen. Sollte diese Maßnahme nicht zur Zerschlagung der lokalen Drogenszene führen, werde eine Videoüberwachung geprüft, wie es sie am Reumannplatz bereits gibt.

In den vergangenen Wochen gab es bereits Schwerpunktaktionen der Polizei, bei denen unter anderem 60 Festnahmen erfolgten und große Mengen an Suchtmitteln sichergestellt wurden. Es sei laut Pürstl gelungen, algerische Tätergruppen vom Platz zu verdrängen. Nun seien aber Gruppen nachgerückt, die von syrischen, afghanischen und iranischen Tätern dominiert werden.