Streit eskalierte: 18-Jähriger soll Mann mit Messer bedroht haben

Gegen 21.30 Uhr wurden Polizisten am Montag wegen eines angeblichen Raufhandels am Keplerplatz alarmiert. Als sie eintrafen, war von einer Rangelei nichts mehr zu sehen, jedoch stritten offensichtlich zwei Männer miteinander. Als die Beamten sie ansprachen, beschuldigte ein 20-Jähriger den anderen, ihn soeben mit einem Messer bedroht zu haben und auch an der ursprünglich gemeldeten Rauferei beteiligt gewesen zu sein.

Verdächtiger festgenommen

Der tatverdächtige 18-Jährige ließ während des Gesprächs mit den Polizisten das Messer fallen und wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass nach dem Streit zwischen den beiden jungen Männern 15 weitere Männer hinzugekommen sind und aufeinander losgingen. Als der 20-Jährige davonlaufen wollte, sei er von dem 18-Jährigen auch mehrmals mit einem Gürtel geschlagen und dabei leicht verletzt worden.

