Mann versteckte sich nach Rangelei in Wien am Bahnhofsklo

Ein 23-jähriger Mann hat sich nach einer Rangelei in der Nacht auf Freitag am Bahnhofsvorplatz in Wien-Floridsdorf, bei der er versucht haben soll, seinen Kontrahenten mit einem Schraubenzieher zu verletzen, in der WC-Anlage im Bahnhof versteckt. Erst als die Hundestaffel anrückte, verließ der österreichische Staatsbürger sein Versteck, berichtete die Polizei. Der Verdächtige wurde angezeigt.

Sowohl der Tatverdächtige als auch das Opfer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Den Schraubenzieher stellten die Beamte sicher.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: