Festnahme: Zeuge verfolgte zwei Fahrraddiebe in Wien-Favoriten

Ein Zeuge beobachtete am Dienstagvormittag zwei Jugendliche, wie sie in der Otto-Probst-Straße in Wien-Favoriten ein Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider aufzwickten. Als die Verdächtigen das Fahrrad anschließend mitnahmen, verfolgte der Zeuge die Jugendlichen und verständigte die Polizei.

Die Beamten konnten so die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren rasch anhalten und vorläufig festnehmen. Das gestohlene Fahrrad wurde sichergestellt. Nach der polizeilichen Einvernahme wurden die beiden auf freiem Fuß angezeigt.

