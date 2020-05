Bankomatkarten-Räuber in Favoriten festgenommen: 18 Straftaten geklärt

Das Wiener Landeskriminalamt hat eine Serie von Straftaten aufgeklärt: Einem 35-Jährigen wird vorgeworfen, er habe im Zeitraum zwischen September 2015 und Februar 2020 insgesamt 18 Diebstähle und Raubüberfälle begangen.

Dabei soll er überwiegend älteren Personen in Wien, Steyr (OÖ) und Mödling (NÖ) bei der Geldbehebung über die Schulter geblickt, um dann die Geldbörsen und Bankomatkarten zu stehlen.

Fahndung nach weiterer Person

Insgesamt soll der Rumäne laut Polizei so einen mittleren fünfstelligen Betrag erbeutet haben. Anfang März wurde er schließlich ausgeforscht und in Wien-Favoriten festgenommen. Der 35-Jährige zeigt sich laut Polizei geständig und sagt, dass noch eine weitere Person an den Straftaten beteiligt gewesen sein soll.

Dabei soll es sich um einen 47-Jährigen Rumänen handeln. Nach der weiteren, unbekannten Person fahndet die Polizei noch.

