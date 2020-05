Floridsdorf: Ladendetektiv ertappt Diebinnen auf frischer Tat

Am Dienstagnachmittag verständigte ein Ladendetektiv eines Supermarktes am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf die Polizei. Er gab an, zwei Frauen beobachtet zu haben, wie sie Waren in einem Einkaufswagen zum Eingangsbereich brachten. Dort soll eine dritte Frau mit größeren Taschen gewartet haben - die Waren wurden umgeladen und sollten gestohlen werden.

Doch der Detektiv schritt ein und hielt zwei der drei Frauen mit dem Diebesgut fest. Die Polizei nahm die Frauen, eine 38-jährige Slowakin und eine 50-jährige Tschechin, vorläufig fest. Nach der dritten Frau wird weiterhin gefahndet. Der Wert der Waren dürfte 643,73 Euro betragen haben.

