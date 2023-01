Eine Gruppe von Männern hat sich am Dienstag in einem Supermarkt in Wien-Favoriten aggressiv und provokant gegenüber den einkaufenden Kunden verhalten. Nachdem die verständigte Polizei eintraf, begann ein 43-jähriger Österreicher, sich ausfällig und aggressiv gegenüber den Beamten zu verhalten. Nach einer ausgesprochenen Wegweisung ging der Mann mit Fäusten und Tritten auf die Polizisten los, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Der Mann wurde festgenommen.

Der 43-Jährige wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und weiterer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Die drei durch Tritte verletzten Polizisten konnten ihren Dienst nach der Amtshandlung fortsetzen.