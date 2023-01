Wien: Marktstand-Betreiber von Bekanntem geschlagen und bestohlen

Ein Mann soll einen ihm bekannten Betreiber eines Marktstandes am Dienstag in Wien-Brigittenau bestohlen haben. Die beiden Männer unterhielten sich, als sich der 32-jährige Betreiber wegen eines Telefonats kurz wegdrehen musste, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Bestohlene hörte daraufhin verdächtige Geräusche hinter sich und bemerkte, dass die Kassenlade leer geräumt war. Nachdem er den 36-jährigen Tatverdächtigen auf das fehlende Geld ansprach, schlug der Mann zu.

Opfer im Gesicht verletzt

Der türkische Tatverdächtige flüchtete daraufhin vom Hannovermarkt mit einer niedrigen vierstelligen Summe. Das Opfer wurde im Gesicht verletzt und erlitt eine Rissquetschwunde. Da sich das Opfer und der Tatverdächtige flüchtig kennen, sei der Name des gesuchten Mannes bekannt, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger der APA sagte. Eine Sofortfahndung verlief bisher aber erfolglos. Die Polizei ermittelt.