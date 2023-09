Fassade saniert: Wiener Rathaus strahlt in neuem Glanz

Das Wiener Rathaus erstrahlt wieder wie neu. Die Renovierung der Fassade des 1883 von Friedrich von Schmidt erbauten Ringstra├čengeb├Ąudes ist abgeschlossen. Begonnen wurde die - in dieser umfassenden Form erste - Sanierung der Natursteinoberfl├Ąche im Jahr 2012. Jetzt konnte sie im urspr├╝nglich veranschlagten Zeit- und Kostenplan fertiggestellt werden, wurde versichert.

Wie die zust├Ąndige Stadtr├Ątin Kathrin Gaal (SP├ľ) am Donnerstag erl├Ąuterte, wurde bei keinem anderen der gro├čen Ringstra├čenbauten so viel Naturstein verwendet. Dieser war 130 Jahre der Witterung ausgesetzt, was deutliche Spuren an der Fassade bzw. den Skulpturen und Reliefs hinterlassen hat.

