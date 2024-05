Falscher Polizist wollte in Wien Verkehrskontrolle durchführen

Mit einem sehr ungewöhnlichen und vor allem dreisten Trick wollte sich ein Mann in der Nacht auf Dienstag Zutritt zu einem Auto verschaffen.

Der 35-jährige Serbe hielt einfach ein Auto in der Kefergasse in Wien-Penzing an und sagte, er sei Polizist. Dann zog er eine SoftAir-Pistole und soll die zwei Männer, die im Auto saußen, genötigt haben, eine Durchsuchung des Autos zuzulassen.