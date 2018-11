Fahrverbot für E-Scooter auf Mariahilfer Straße im Advent

Alle Jahre wieder wird die Mariahilfer Straße im Advent für Fahrzeuge aller Art gesperrt. In der Vorweihnachtszeit ist an den Einkaufssamstagen (1.12., 8.12., 15.12. und 22.12.) von der Zeit zwischen 9 bis 19 Uhr das Befahren der Mariahilfer Straße im Abschnitt zwischen Karl-Schweighofer-Gasse und Stumpergasse/Kaiserstraße verboten.

Auch Fahrräder und E-Scooter sind unerwünscht

Die Zufahrt von Getreidemarkt bzw. Museumsplatz in die Mariahilfer Straße bis Karl-Schweighofer-Gasse ist möglich. Die bestehenden Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen sind in diesem Zeitraum aufgehoben, zwischen 7 und 19 Uhr gibt es in der Mariahilfer Straße und Umgebung entsprechende Halte- und Parkverbote sowie angepasste Fahrtrichtungsgebote.