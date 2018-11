Wetter: Milder Wochenbeginn im Dezember

Milder Wochenbeginn

Das freundlichste Wetter gibt es am Montag in den Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes. Dort scheint oft sogar überwiegend die Sonne. Sonst liegen noch Reste einer Störung über Österreich, immer wieder regnet es. Am häufigsten fällt Regen entlang der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt meist um oder sogar über 2.000 Meter. Der Wind legt allmählich zu und frischt vor allem in Vorarlberg und Tirol im Laufe des Tages oft kräftig auf. Die Windrichtung ist dort Südwest. Frühtemperaturen: Null bis acht Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen acht und 13 Grad.

Am Dienstag ist dann eine Nordwestströmung wetterbestimmend. Mit dieser treffen einige Wolkenfelder ein, die sich hauptsächlich an der Alpennordseite etwas stauen können. Leichte Regenfälle sind dort möglich, oberhalb von 1.200 bis 2.000 Meter schneit es. Immer wieder gibt es aber auch Auflockerungen und sonnige Phasen, am häufigsten scheint die Sonne im Süden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen Null bis sieben Grad, die Tageshöchsttemperaturen fünf bis elf Grad.

Novemberrückblick: Föhnig und warm

An der Alpennordseite verlief der November außerordentlich sonnig und mit einer Abweichung von rund 2,2 Grad deutlich wärmer als im langjährigen Mittel, dafür verantwortlich war laut den Experten von UBIMET eine lang andauernde Föhnphase Anfang des Monats. In der zweiten Monatsdekade stellte sich das Wetter allmählich um. Die föhnige Wetterphase sowie die teils trockene Ostströmung schlug sich auch in der Sonnenscheinbilanz nieder. Mit 161 Sonnenstunden wurden die meisten Sonnenstunden am Hahnenkamm in Tirol verzeichnet. Allgemein übertraf die Sonne von Vorarlberg bis zum westlichen Niederösterreich ihr Soll. „In Bad Aussee schien die Sonne fast doppelt so lange, wie in einem durchschnittlichen November“, sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Trüber als üblich war es dagegen von Osttirol über Kärnten bis zur Oststeiermark.