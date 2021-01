Fahrerflucht nach Unfall: Lenker hat Drogen und Waffe dabei

Ein 42-jähriger Autofahrer soll am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein und danach Fahrerflucht begangen haben. Die Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei spürte den Fahrer aber schon kurze Zeit später auf. Im Auto soll der Österreicher Cannabis, Heroin und Kokain sowie einen Gasrevolver gehabt haben.

Widerstand bei Festnahme

Die Polizisten nahmen den Mann in der Brünner Straße fest, wobei er sich zur Wehr gesetzt haben soll. "Dem Tatverdächtigen droht nun ein umfangreiches verwaltungsstrafrechtliches und strafrechtliches Verfahren", heißt es von der Polizei. Es wurden Anzeigen auf Grund des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, des Suchtmittelgesetzes und des Waffenbesitzes trotz Waffenverbots erstattet.

Der 42-Jährige soll außerdem gar keinen Führerschein haben, einen Alkoholtest verweigert haben und nun auch Anzeigen wegen diverser Verkehrsübertretungen bekommen.

