Ex-Freundin tagelang gefangen gehalten und missbraucht: Prozess

Am 11. Juli 2023 ist eine Frau mit sichtbaren Verletzungen und weinend von einer Polizeistreife in Wien-Meidling auf der Straße aufgelesen worden. Sie berichtete in weiterer Folge, ihr wĂ€re soeben die Flucht gelungen, nachdem sie von ihrem Ex-Freund drei Tage lang in dessen Wohnung gefangen gehalten und mehrfach missbraucht worden sei. Am Montag musste sich der 31 Jahre alte, bisher unbescholtene Mann wegen Freiheitsentziehung und Vergewaltigung am Landesgericht verantworten.

Die StaatsanwĂ€ltin bezeichnete zu Beginn der Verhandlung die inkriminierten VorgĂ€nge als "absolut schauderhaft". Die Frau sei unter ZufĂŒgung besonderer Qualen ihrer Freiheit beraubt und in besonders erniedrigender Weise mehrfach vergewaltigt worden. Sie sei nach dem Ende der Beziehung noch ein Mal in die Wohnung ihres Ex-Freundes gekommen, um persönliche GegenstĂ€nde abzuholen. Der Angeklagte habe sie dabei zu Boden geschlagen, ĂŒberwĂ€ltigt, mit den Haaren aufs Bett gezerrt und sie mit Kabelbindern an HĂ€nden und FĂŒĂŸen gefesselt und ihr den Mund verklebt, nachdem er ihr eine Schreckschusspistole in den Mund bzw. gegen die SchlĂ€fe gedrĂŒckt hatte. "Sie hat sich tagelang in Embryonalstellung befunden. Nicht mal fĂŒr den Gang auf die Toilette hat er ihre Fesseln gelöst", sagte die StaatsanwĂ€ltin. Auch in der Nacht blieb die 33-JĂ€hrige laut Anklage gefesselt.