Eventhalle für Neu Marx: Das Griss um den Standort Wien

Sein Vorhaben, das ist der Bau der Eventarena in Neu Marx. Ob er dieses auch in die Tat umsetzen kann, ist derzeit unklar.

Und dieses "zeitnah" dürften Leiweke und die OVG nun eben nach Wien gelockt haben. Er spricht - wie ein Klischee-Amerikaner - in Superlativen. Seine Vision für "das Herz der Musik in der Welt", also für Wien, sei eine der "großartigsten Eventhallen der Welt".

Man habe schon in sieben anderen Städten Eventhallen errichtet, die achte folge in Kürze. Für jene in Manchester habe man niemand Geringeren als Sänger und Stilikone Harry Styles als Partner gewinnen können. Und für jene in Wien habe man auch einen speziellen Partner im Sinn. Einen, der ein gewichtiger Influencer ist, Leidenschaft für das Projekt und auch für Österreich mitbringe und die Kultur des Landes kenne. Es ist - man konnte es schon erahnen - Arnold Schwarzenegger.