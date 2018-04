Esoterikmesse: Ein Skeptiker sucht die Erleuchtung

Die Dame hat spirituelle Reinigung im Angebot. Und zwar mit Zitrone und einem rohen Ei. Sie arbeite mit einer Mischung aus Schamanismus und christlichem Glauben, wie sie erklärt. „Wenn die Zitrone gesegnet ist, hat sie die Fähigkeit, Negativität auszuschalten“, sagt sie. Das (frische) Ei wirke im Anschluss wie ein kleiner Staubsauger für das Negative. Bergers Interesse ist geweckt. „Ist das Ei nachher noch genießbar?“ „Nein, das muss entsorgt werden, damit die Energie nicht mehr freigesetzt wird.“ Frisch und frei fühle man sich nach der christlich-schamanischen Behandlung. „Und der Papst weiß davon?“, fragt Berger. „Der Papst weiß vieles. Durch die Liebe von Jesus Christus kann ganz viel Heilung passieren.“

Keine fünf Meter weiter bietet ein Medium Lebenshilfe an. „Frau I. interpretiert Ihr Leben für die nächsten neun bis 12 Monate. Sie können dann auch so viele Fragen stellen, wie Sie wollen“, erklärt die Assistentin. 60 Euro soll die Beratung kosten. „Frau I. hat 30 Jahre Erfahrung.“ Es geht aber auch in der schnellen Variante um zehn Euro. Da steht zwar nicht das Medium, dafür ihr Computer zu Diensten. „Man gibt nur Vorname, Nachname und Geburtstagsdatum an und erfährt über das Karma des vorigen Lebens und ein Engel wird Ihnen ausgewiesen.“

Berger nützt die Gelegenheit – einen persönlichen Engel hatte er noch nie – und erfährt: Sein Erzengel heißt Nathanael. Sein ganz persönlicher Inkarnationsauftrag lautet: Leid, Zerstörung und katastrophale Auswüchse verhindern. „Da bin ich ja richtig“, lacht der Wissenschaftler. Auch eine Spruch zur Aktivierung seines Heilsteines ist angeführt: „Er bringt mir wahre Erfüllung. So sei es. So sei es. So sei es.“