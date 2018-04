Auf der Boku wird auch Esoterik gelehrt

Der stellvertretende Leiter des Instituts für Landschaftsarchitektur an der Boku stand schon vor Jahren in der Kritik. In einem Text mit dem Titel „Hokuspokus an der Wiener Boku“ berichtete Krista Federspiel, Medizinjournalistin und Mitglied der Gesellschaft für Kritisches Denken, darüber, dass sich „der Glaube an die Geomantie“ an der Boku „besonders hartnäckig“ halte. Es gehe um Wasseradern, Erdstrahlen, Kraftfelder, Störzonen und Gitternetzlinien.

Für eine Diplomarbeit am Institut für Landschaftsarchitektur etwa wurden „Messungen an mit Hilfe der Radiästhesie (Wünschelruten- und Pendeleinsatz) ermittelten Reizzonen (von Rutengängern auch Erdstrahlen-, Reaktions- oder geopathogene Zonen genannt) durchgeführt“.