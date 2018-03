Energetiker und Esoteriker: Die Suche nach der „Geldader“

Die Anzahl der Energetiker in Österreich wächst permanent. Jedes Jahr registriert die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) mehr. 2017 waren es 18.000 in Österreich, 3000 davon in Wien. Der Autor des Buches „New Cage: Esoterik 2.0“, Johannes Fischler, sagt, dass in Österreich rund zwei Milliarden Euro jährlich für das Thema ausgegeben werden. Ein Riesen-Geschäftszweig also. Vollzeit leben können von der Energetik aber nur wenige, heißt es bei der WKO. Viele üben sie im Nebenberuf aus.

Auch Hans Janisch fing zuerst nebenbei mit dem Wünschelrutengehen an. Er hatte eine hohe Position in einer Bank. Nachdem es aber einen Krankheitsfall in seiner Familie gab, begann er, sich tiefergehend mit der Wünschelrute auseinanderzusetzen. Vor 25 Jahren wagte er dann den Schritt und kündigte seinen Job bei der Bank. Seither war er auf der ganzen Welt als Wünschelrutengeher unterwegs – von Indien bis Frankreich.

Aktuell ist er in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich im Einsatz. Dort soll auf einem freien Grundstück inmitten einer Wohnsiedlung ein Inhalatorium entstehen. „Es ist ein Oktogon, wo Salzwasser über Tannenreisig geführt wird und somit der Erleichterung der Atmung dient“, sagt Robert Bauer, Zuständiger beim Bauamt. Die Marktgemeinde lässt sich das insgesamt 250.000 Euro kosten.

„Die 800 Euro, die der Herr Janisch verlangt, waren da ein Tropfen auf dem heißen Stein – und wenn wir dieses Projekt schon machen, dann richtig“, sagt Bürgermeister Herbert Janschka ( ÖVP).