Erster Schnee in Wien: Es könnte bis zum Abend weiter schneien

Ein Tief aus Tschechien habe den Wienern den Schnee gebracht. Ab Montagabend bis inklusive Dienstag soll es dann aber wieder trocken sein. Am Mittwoch werde die Luft dann wieder milder, was zu Regen führen kann, sagt Salmi. "In Wien werden die Mengen aber gering sein.

In Oberösterreich und Salzburg dagegen könnte sich ein markantes Regenereignis ausgehen", sagt Salmi. Die Vorhersage für das Ende der Woche sei aber noch recht unsicher, heißt es.

Gut vorbereitet

In Wien wurden für den Schnee-Einsatz 1.400 Mitarbeiter des Winterdienstes sowie 280 (eigene und private) Räum- und Streufahrzeuge in Bereitschaft versetzt, heißt es in einer Aussendung der Stadt.