Erste Hilfe beim Herzstillstand: Wien will Überlebensrate steigern

Laien-Defis stehen an zahlreichen öffentlichen Standorten zur Verfügung: auf Märkte, in Einrichtungen von Wiener Wohnen oder U-Bahn-Stationen. Gemäß dem Spruch „Rufen – Drücken – Schocken“ sollen Zeugen den Notruf 144 wählen, anschließend kräftig und schnell in die Mitte des Brustkorbes drücken und schnellstmöglich einen Defi zum Einsatz bringen.

Telefonzellen werden zu Defi-Stationen umgerüstet

Einen Schwerpunkt legt man auch auf die Nutzung alter Telefonzellen. Sie werden in sogenannte City Save Hubs umgerüstet. Die Prototypen sind mit einem Telefon, Bankomaten sowie einem Defibrillator ausgestattet.

Wichtig ist rasche Hilfe, da bei einem Herzstillstand die Überlebenswahrscheinlichkeit pro Minute um zehn Prozent sinkt. Nach rund drei Minuten treten im Gehirn bereits erste nicht wiedergutzumachende Schäden auf.