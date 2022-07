Ermittlungen nach "bedenklichem Todesfall" in Wien

Die Wiener Polizei hat Ermittlungen wegen eines "bedenklichen Todesfalls" in Favoriten aufgenommen, wie diese am Freitag berichtete. Drei Männer brachten am Donnerstag eine Frau in ein Krankenhaus, wo Ärzte nur noch das Ableben der 20-Jährigen feststellen konnten. Einer der Männer gab an, es handle sich um seine Ehefrau. Als er von der Arbeit nach Hause kam, habe sie bereits leblos im Bett gelegen.

Todesursache nach Obduktion ungeklärt

Daraufhin kontaktierte der Mann seinen Aussagen zufolge Freunde, um die 20-Jährige mit einem Auto ins Spital zu bringen. An der Leiche wurden keine Anzeichen von Gewalteinwirkung festgestellt, die genaue Todesursache blieb aber nach der ersten Obduktion ungeklärt. Daher laufen die Erhebungen weiter.