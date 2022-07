15-Jähriger wollte in Imbiss-Stand im Prater einbrechen

Securities vom Prater verständigten den Polizeinotruf, nachdem sie eigenen Angaben zufolge drei Jugendliche dabei beobachtet hatten, wie diese das Rollo eines Imbisstandes aufdrückten und Gegenstände stahlen. Einen der drei mutmaßlichen Täter konnten sie anhalten und Polizisten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße übergeben. Dabei handelt es sich um einen 15-jährigen österreichischen Staatsbürger. Bei ihm stellten die Beamten Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich und diverse Süßigkeiten sicher.

Ermittlungen zu den Komplizen sind im Gange

In der Vernehmung gab der 15-Jährige an, die beiden anderen nur flüchtig zu kennen und von diesen überredet worden zu sein, sich an dem Einbruch zu beteiligen.

Der 15-Jährige wurde angezeigt und seinen Eltern übergeben. Ermittlungen zu den beiden Komplizen sind im Gange.

