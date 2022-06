Ermittlungen im Fall Leonie abgeschlossen

Die Anklagebehörde hatte in dieser Sache gegen vier junge Männer afghanischer Abstammung wegen Vergewaltigung mit Todesfolge ermittelt. Drei Verdächtige im Alter zwischen 16 und 23 Jahren konnten kurz nach dem Fund der Leiche - das leblose Mädchen war gegen einen Baum gelehnt und im Freien abgelegt worden - festgenommen werden und befinden sich seither in Haft. Einem vierten Verdächtigen war zunächst die Flucht nach England gelungen. Nach einer internationalen Fahndung wurde der 22-Jährige Ende Juli 2021 in einem Londoner Hotel gefasst, in Auslieferungshaft genommen und Ende März der Wiener Justiz übergeben.

Sollte der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft genehmigt werden, stünde einem Prozess nichts mehr im Wege. Bei idealem Verlauf könnte es noch im Sommer zur Gerichtsverhandlung kommen, was insofern geboten wäre, als sich der 16-Jährige als Jugendlicher seit fast einem Jahr in U-Haft befindet.