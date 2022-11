Ermittler nahmen europaweit gesuchten Polen fest

Zu Allerheiligen wurde die Wiener Polizei von ihren polnischen Kollegen √ľber einen Gesuchten informiert, der sich in Wien aufhalten soll. Der 33-j√§hrige Mann wird in seiner Heimat wegen gef√§hrlicher Drohung und Gewaltdelikten gesucht, ein europ√§ischer Haftbefehlt war aufrecht.

Die Ermittler konnten den Mann aufgrund zielgerichteter Fahndungsmaßnahmen bereits einen Tag später in Wien-Ottakring ausfindig machen. Er wurde in der Nähe der Wohnung seiner Freundin festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Nun wird er nach Polen ausgeliefert.

