Ein Wahlkampf in der Eishalle

"Die Bilder, die ich gesehen habe, zeigen: Erdogan hat den türkischen Wahlkampf nach Österreich getragen", sagte Außenminister Sebastian Kurz nach der Rede des türkischen Premiers, die dieser gestern in Wien-Kagran gehalten hatte. Der Regierungschef aus Ankara habe "für Unruhe in unserem Land gesorgt", so der Ressortchef bei einer Pressekonferenz, "Respekt vor dem Gastland schaut anders aus". Hintergrund: Im August wählt die Türkei einen neuen Staatschef. Erstmals wird dieser direkt vom Volk bestimmt, und erstmals müssen Auslandstürken zur Stimmabgabe nicht in ihre Heimat reisen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Erdogan zu diesem Urnengang antreten wird.

Kurz war während des Erdogan-Auftritts im Wiener Außenamt mit seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zusammengetroffen. Neben der Ukraine- und Iran-Krise ging es dabei auch um den "privaten Besuch" des türkischen Premiers in Wien (in Deutschland trat dieser unter ähnlichen Umständen zu Beginn des Monats auf). "Auch wir wünschen uns, dass Erdogan Worte findet, die das Zusammenleben von Deutschen und Türken fördern", betonte Steinmeier, der auch das wiederholte, was er im KURIER-Interview gesagt hatte: "Die Türkei ist nicht immer ein leichter Partner. Manche Entwicklungen, etwa im Bereich der Rechtstaatlichkeit, können uns nicht zufrieden machen."

Für heute sei ein Treffen zwischen Kurz und Erdogan geplant, ließ der österreichische Außenminister wissen. Sollte es zustande kommen, "werde ich unseren Standpunkt zu Integrationsfragen klarmachen. Zudem gibt es weitere Themen: Den Einfluss der Türkei im Religionsbereich, aber auch Themen wie Meinungsfreiheit und Menschenrechte in der Türkei."