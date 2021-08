Der Wiener Kultursommer geht in den Endspurt

Kabarett in der Brigittenau

Am Freitagvormittag kann man Donna Rosa und Barber um 10.30 Uhr bei ihrem familienfreundlichen Theaterprogramm in der Kurbadstraße in Oberlaa zuschauen.

In der Brigittenau am Wallensteinplatz bringt Günther Lainer am Freitag ab 20 Uhr das Publikum um Lachen.

Jazz in Döbling

Freitag und Samstag öffnet die Clubbühne bei der Donaustadtbrücke ihre Tore für Afrobeat, HipHop und RnB und Techno sowie Techhouse.

Wer experimentellen Jazz mag, der ist am Freitag um 18.30 Uhr bei Sain Mus am 12.-Februar-Platz in Döbling richtig.

Und am Samstag kann man den Kultursommer schließlich um 18.30 Uhr mit Akemi Takeya (Tanz & Performance) bei der Bühne bei der Erlaaer Schleife in Liesing ausklingen lassen.