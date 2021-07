Zum 100. Geburtstag von H.C. Artmann

Okay, für Cityslicker ist die Insel nix. Aber womöglich das hier: Am Samstag, steht ab 18.30 Uhr am Wallensteinplatz in der Brigittenau „Zum 100. Geburtstag von H.C. Artmann – Teil 2" auf dem Programm: mit Stefan Slupetzky, Rosa Pock-Artmann und Voodoo Jürgens samt seiner Friedhofspoesie-Klasse (schule für dichtung wien).

10 Jahre Pianistengasse

Ein Flügel vor der Maria Treu Kirche in der Josefstadt in Wien, was kann das bedeuten? Ja, genau: Dominik Nostitz lädt am Donnerstag, 5.8., zum zehnten Mal alle Menschen, die eine Freude daran haben, Klaviermusik zu lauschen, zu einem chilligen Abend an einem der schönsten Plätze der Stadt – unter anderem mit einer Reise durch die Songs von Violetta Parisini.

ab 19.30 Uhr, 1080 Wien, Jodok-Fink-Platz